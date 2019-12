Rolls Royce presenta il primo aereo totalmente elettrico: volerà a 213 miglia all'ora

Per raggiungere questo obiettivo, il progetto si è focalizzato sulla realizzazione di un pacco batterie di 6.000 celle che secondo la compagnia dovrebbe essere il sistema con la più alta densità di energia mai installato su un aereo. Le batterie alimenteranno tre motori elettrici leggeri da 750R costruiti da YASA e una volta attivate, il powertrain funzionerà a 750 V e l’aereo avrà una potenza massima di 750 kW. Un avanzato impianto di raffreddamento sopporterà le temperature estreme e le richieste di corrente durante il volo.

Giovedì mattinaci sarà una rivoluzione nel campo del volo quandoriveleràche spera possa centrare un nuovo record per la storica compagnia. Invece di bruciare carburante per l'aviazione per decollare nei cieli, l'aereo - noto come- imbriglia gli elettroni. È stato creato con quello che Rolls Royce afferma sia la batteria più potente mai messa su un aereo e l'obiettivo di battere il record di velocità esistente diper un aereo alimentato dall'elettricità.