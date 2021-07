Jennifer Lopez e Ben Affleck sbarcano a Capri. Applausi e selfie per le vie del centro

La coppia più chiacchierata del momento, la cantante Jennifer Lopez e l’attore Ben Affleck, è arrivata a Capri a bordo dello yacht extralusso Valerie.

Accerchiati dagli applausi e richieste di selfie da parte dei fan, la coppia riunitasi dopo anni di separazione passeggiava per le vie del centro mano nella mano.

In viaggio in crociera nel Mediterraneo, le due star hanno scelto come prima tappa l'isola del Golfo di Napoli e, nel pomeriggio, passeggiata in via Le Botteghe, con al seguito gli immancabili paparazzi. La coppia è arrivata sull'Isola Azzurra a bordo del tender dello yacht Valerie, un extralusso da 85 metri dal design firmato Espen Øino con 6 ponti, un ascensore, 9 lussuose cabine, piscina, eliporto e touch-and-go; l'imbarcazione è stata ormeggiata nella baia di Marina Piccola, al largo, nei pressi dei Faraglioni. Jennifer Lopez e Ben Affleck sono di recente tornati insieme, dopo la rottura della precedente relazione nel 2004.

Sembra che Capri sembra essere rimasta nel cuore della cantante americana: proprio sull'Isola Azzurra avrebbe dovuto sposarsi con l'allora fidanzato Alex Rodriguez, matrimonio poi saltato per la fine della relazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 21:11

