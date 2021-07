Belen lancia la linea di cappotti over, ecco il prezzo. Fan increduli: «Non è possibile...». Sito in crash

Belen lancia la linea di cappotti e tute over, il sito va in crash. Ecco il prezzo, fan increduli: «Non è possibile...». Oggi, la showgirl argentina ha lanciato ufficialmente Hinnominate, il marchio street couture firmato con i fratelli Cecilia e Jeremias.

La linea di capi minimal ed estremamente comodi nasce dalla co-lab tra Dream Project Spa e i gli argentini. A pochi minuti dall'annuncio di Belen, il sito ufficiale del brand è andato in crash per i troppi accessi. È stata proprio la neomamma di Luna Marì a spiegarlo nelle stories di Instagram: «Stiamo rimettendo a posto il sito per i troppi accessi. Orgogliosi di un progetto nato dall'amore».

Il profilo Instagram di Hinnominate ha già oltre 47mila follower. Immediati i commenti degli utenti: «Finalmente dei capi abbordabili». E ancora: «Prezzi alla portata di tutti e vestiti confortevoli...». Il costo, infatti, del cappotto over è di 279 euro, mentre quello della felpa è di 89 euro. Fan soddisfatti, boom di vendite.

