Temptation Island. Alessandro, l'indiscrezione prima della finale: «Sta con un'altra ragazza...»

Temptation Island . Alessandro, l'indiscrezione prima della finale: «Visto con un'altra ragazza...». Stasera, in onda su Canale 5, la finale del reality condotto da Filippo Bisciglia. Il viaggio nei sentimenti sta per terminare e tra poco scopriremo come è andata a finire tra le coppie di questa nona edizione.

Nella puntata di ieri, già il primo colpo di scena. Jessica e il tentatore trascorrono la notte insieme, tra coccole bollenti. Alessandro chiede il falò di confronto e alla fine i due concorrenti decidono di mettere fine alla loro storia d'amore. A quel punto, l'ex fidanzato torna dalla sua tentatrice: «Ti voglio vedere fuori». Ma come è andata a finire?

Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, Alessandro e Tommaso (il 21enne fidanzato con la 40enne Valentina, con la quale si è lasciato dopo il falò di confronto) sarebbero stati avvistati un locale a Roma in compagnia di altre due ragazze. Che la storia con le rispettive (ex?) fidanzate sia giunta definitivamente al termine? E chi è la ragazza misteriosa, la tentatrice del programma o una nuova fiamma? Per scoprirlo non resta che attendere la finale.

