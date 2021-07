Temptation Island 2021, diretta ultima puntata: ecco chi si è lasciato e chi un mese dopo è ancora in coppia

di Ida Di Grazia

Temptation Island 2021, ultima puntata in diretta: ecco chi si è lasciato e chi un mese dopo è ancora in coppia. Finale di stagione carico di attese dopo gli ascolti record della puntata di lunedì sera. Questa sera scopriremo, come sempre in diretta su Leggo.it, anche la decisione di Manuela e Stefano e il falò di Jessica e Alessandro.

Ultima puntata questa sera di Temptation Island 2021 come sempre su canale 5. Siamo agli ultimi falò, restano soltanto quello di Manuela e Stefano e di Jessica e Alessandro. Dopo la puntata di lunedì sera i presupposto affinche queste due coppie escano da single ci sono tutti, ma c'è un ma.

Questa sera con Filippo Bisciglia scoprire cosa è successeo a tutte le sei coppie che hanno partecipato a questa nona edizione e se, come si vocifera, ci siano stati clamorosi ripensamenti.

