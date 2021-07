Temptation Island 2021: Luciano ruba un bacio a Manuela e prova ad aprirle gli occhi su Stefano, i social sono con lui ma... . Quinta puntata ricca di colpi di scena tra i protagonisti sicuramente il single napoletano Luciano Punzo.

Luciano Punzo modello e single di Temptation Island 2021 ha conquistato i social dopo il discorso fatto a Manuela. Ma andiamo con ordine.

Manuela, 31 anni, è fidanzata da 4 anni e mezzo con Stefano, 30 anni, cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini. Entrambi sono di Brindisi, non convivono più a causa dei tradimenti di lui. Stefano in ogni video non fa altro che denigrare la fidanzata: «Non è passionale, non sa fare un ca**o».

Ogni video è una pugnalata per Manuela che si avvicina sempre di più al single Luciano che durante la quinta puntata prova a strappargli un bacio. Stefano si infuria nel vedere il video, ma sono le parole del modello ad aver colpito il pubblico sui social.

Luciano cerca di spronare Manuela ad avere piùfiducia in sè, a non aspettare che sia Stefano a chiudere ma che deve essere lei a diventare padrona della sua vita: «Manu tu dipendi da lui,. Ma perché devi essere il suo burattino? Pensa alla tua felicità prima». Solo martedì sera scoprire se le sue parole hanno fatto breccia o se Manuela tornerà a casa con Stefano.

