Temptation Island 2021, Federico riconquista Floriana con una lettera: «Il mio cuore è tuo», lei lo perdona. Ventiquattro ore dopo l'addio, Federico ha chiesto, durante la quinta puntata di lunedì sera che stiamo seguendo in diretta, un falò di confronto straordinario con la fidanzata.

Federico, seduto in spiaggia, spiega a Filippo durante la quinta puntata di Temptation Island 2021 che «Sono state le 24 ore più lunghe della mia vita, le ho fatto del male e non volevo. Io ho capito che voglio solo lei e sono felice di essere stati qui e fatto quello che ho fatto». Floriana si fa attendere e alla fine arriva, sospiro di sollievo per Federico, è emozionatissimo e scoppia a piangere.

«Mi sei mancata da morire, non sono bravo con le parole,ti ho scritto quello che sento: Dopo una giornata passato solo (dopo il falò di confronto della settimana scorsa la coppia non si è incontrata, ndr) ho scavato dentro di me e ho tante cose da dirti. I primi giorni ho fatto quello che ti aspettavi, facevo il buffone ma questo non mi aiutava a capire. Focalizzarmi su una ragazza mi ha aiutato a capire tutte le cose che davo per scontato e non me lo perdonerò mai. Quando sono scoppiato a piangere nel villaggio non era per sensi di colpa ma perchè quei momenti di leggerezza e svago li avrei voluti con te. Sei l'unica ad essermi stata sempre vicino, ho capito che io sbaglio i modi con te. Stando qui l'ho capito, come quando dico che ti vorrei vedere più curata non lo dico perchè mi fai schifo, ma perchè vorrei ti prendessi cura di te. Oggi non mi fa più paura nulla, il mio cuore è tuo. Tu meriti tanto, meriti un uomo che si sappia prendere cura di te e te lo dimostrerò».

Floriana: «Sono belle le parole che mi hai detto, ma non è uguale al percorso che hai fatto. Ero nervosa e non ti ho fatto parlare per quello sono qui. Tu hai fatto due settimane di vacanza io di pianti. Sei sicuro di quello che hai capito? Non mi piace che lui pianga, ma per una volta può capire come mi sento. Se torno stasera con te e andiamo a casa appena vedo qualcosa che non mi va faccio le valigie. Non l'ho mai visto piangere e non mi ha mai scritto una lettera, per questo penso sia sincero».

Filippo sprona Federico a dirle qualcosa di bello e poi chiede a Floriana come sia stata dopo l'ultimo falò: «Ho pianto, ma mi sono tolta un peso. Se devo ragionare con la testa non dovrei stare qui, ma io questa persona la amo e questo non passa. Oggi che sono un po' più calma prevale il cuore». I due si abbracciano mentre Federico le chiede scusa.

