di Ida Di Grazia

Temptation Island 2021, quinta puntata in diretta: Floriana ci ripensa, Manuela bacia Luciano. Domani ultimo appuntamento. Gli ultimi protagonisti di questa edizione potranno finalmente trovarsi faccia a faccia negli attesissimi e infuocatissimi falò di confronto finale.

Nella prima puntata delle due tappe finali di Temptation Island 2021 si riparte dal falò di confronto in cui Floriana ha scelto di tornare a casa da sola. L’ex fidanzato Federico non convito della scelta della separazione chiede di vedere ancora una volta Floriana. Lei accettera’ e dara’ ancora una chance al suo ex moroso?

Domani, martedì 27 luglio, l'ultima puntata per scoprire ccosa è accaduto alle sei coppie di Temptation dopo un mese dall'uscita del programma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 17:41

