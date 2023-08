Ilary Blasi, la posa sexy in piscina su Instagram: fan impazziti

di Redazione Web

Non smette di incantare Ilary Blasi con la sua bellezza e le sue pose sexy che conquistano tutti. Nelle sue stories Instagram, l'ex signora Totti si mostra in costume azzurro immersa nella piscina con occhiali da sole super griffati. L'ex conduttrice dell'Isola si sta godendo ancora le vacanze insieme alle figlie Chanel e Isabel in un grande resort con piscina. Una goduria per la vista. E tra un tuffo e l'altro, ecco spuntare le immagini sexy di Ilary immersa in acqua. Un'immagine che manda i fan in delirio.

Ormai la storia d'amore con Bastian procede a gonfie vele e i due hanno fatto le presentazioni ufficiali nelle rispettive famiglie, compresi i figli.

Noemi Bocchi potrebbe essere convocata, il prossimo 20 settembre, in tribunale per la causa riguardo al divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Quest'ultima ha dichiarato che la colpa della rottura è stata la relazione dell'ex marito con l'attuale compagna, ricostruzione che lui ha sempre respinto certo che, al contrario, la prima a tradire sia stata proprio l'ex moglie. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio. La notizia è riportata dal settimanale Oggi ed è un nuovo colpo di scena. Noemi Bocchi potrebbe davvero rispondere alle domande in tribunale, come lei anche le persone che secondo Francesco Totti hanno avuto un flirt con la donna che ha amato per tanti anni. Pertanto, in attesa del grande giorno,Totti e Ilary Blasi continuano a godersi le vacanze con i rispettivi partner: lui con Noemi Bocchi e la conduttrice con Bastian Muller, imprenditore tedesco.

