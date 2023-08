Ilary Blasi e i flirt durante il matrimonio con Totti: la sua reazione ai rumor fa discutere, cosa è successo

La separazione seguita dal divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi sta generando un grande clamore ogni giorno che passa da più di un anno, quando i due dettero l'annuncio condiviso della fine della loro storia d'amore. E questo non solo a causa delle complesse dinamiche tra i due ex coniugi superfamosi, ma anche per altre circostanze, come coinvolgimenti romantici extraconiugali.

Le voci sui possibili tradimenti avvenuti da ambo le parti, giunte fino in sede di Tribunale, hanno acceso nuovamente i riflettori su una delle ex coppie più chiacchierate di sempre. Il gossip non si placa e la reazione di Ilary ai rumor fa discutere.

La reazione di Ilary Blasi

Circolano molte speculazioni su questo argomento, alcune delle quali suggeriscono che Ilary abbia attribuito la fine del loro matrimonio alla nuova relazione dell'ex capitano della Roma con Noemi Bocchi.

Tuttavia, c'è chi ipotizza che lei stessa abbia avuto una serie di presunti flirt mentre era ancora sposata con Francesco Totti.

