Ilary Blasi in Sardegna con Bastian, l'outfit superhot (già indossato da Annalisa) divide i fan: il prezzo da capogiro

Ilary Blasi è tornata in Sardegna dopo una breve sosta tra le Dolomiti a Cortina d'Ampezzo. La showgirl è volata a Porto Cervo in tempo per una serata in discoteca, il perfetto sabato sera in compagnia del suo amato Bastian Muller. La serata al Phi beach, noto locale sardo, era gremita di persone che ballavano e si divertivano, ma gli occhi di Bastian erano tutti sulla sua fidanzata, Ilary, che per l'occasione ha scelto un outfit super sensuale: una tutina di Yves Saint Laurent. Andiamo a scoprire cosa ne hanno pensato i fan e il costo del look.

Ilary Blasi e l'outfit già visto

Ilary Blasi, per la sua serata in discoteca ha scelto un jumpsuit (tutina) di Yves Saint Laurent, con tre fasce sul petto che si legano in tre punti centrali: sul seno, sull'addome e sulla vita, andando a delineare le forme femminili. Il costo della tutina si aggira intorno ai 2.190 euro perché fa parte della collezione di moda della scorsa stagione.

Precedentemente alcune showgirl e cantanti, tra cui Annalisa avevano indossato questo outfit super sexy, lasciando tutti senza parole.

I commenti dei fan

I fan di Ilary Blasi si sono trovati in disaccordo sull'outfit, tra chi lo ha adorato, e chi, invece, le ha chiesto di evitare abiti così succinti perché «Sei pur sempre una mamma». Non sono mancati poi i commenti sull'orologio che portava al polso, «fa parte di quelli che condividi con Totti? Vedi più i Rolex che i tuoi figli».

