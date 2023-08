Ilary Blasi a cena con Francesca Fagnani, la foto fa sognare: «Un'altra intervista a Belve per la verità sul divorzio da Totti»

di Redazione web

Ilary Blasi si trova in vacanza in montagna, a Cortina d'Ampezzo con la sua famiglia e il suo fidanzato Bastian Muller per alcuni giorni di relax tra le Dolomiti, al fresco. Ieri sera, la conduttrice è stata immortalata in una foto con un'altra sua collega, anche lei bionda, molto nota per il programma che conduce, Belve. Stiamo parlando di Francesca Fagnani. La belva preferita di milioni di italiani sceglie la montagna, e ha cenato con la sua amica Ilary al "Ristorante al Camin" e il proprietario non ha perso l'occasione di fare una foto tra le due donne. I fan hanno iniziato a sospettare che Ilary potesse tornare a Belve con un nuovo obiettivo stavolta: «Dire la verità sul divorzio con Francesco Totti».

Ilary e Francesca, l'intervista a Belve

Ilary Blasi e Francesca Fagnani hanno cenato insieme in un ristorante sulle Dolomiti, a Cortina d'Ampezzo e i fan, dopo aver visto la foto hanno iniziato a sognare. Ilary era stata ospite di Francesca Fagnani a Belve e, proprio in quell'occasione, la conduttrice aveva smentito i rumor sulla possibile crisi con Francesco Totti e sul suo tradimento con Noemi Bocchi.

Lo farà o eviterà per proteggere i suoi figli?

