Belve, Stefano De Martino sarà il primo ospite di Francesca Fagnani. Fan impazziti: «Dirà la verità su Belen?»

Settembre è alle porte, come anche Francesca Fagnani che sta per tornare con il programma di interviste più pungente e irriverente: Belve. Annunciato durante la presentazione dei palinsesti della Rai, Belve ricomincerà tra qualche settimana e il primo ospite sarà un presentatore, ballerino e showman che è riuscito a conquistare una delle donne più belle d'Italia, ma che non riesce proprio a far durare la loro storia d'amore travagliata. Stiamo parlando di Stefano De Martino che sta vivendo un'estate ricca di gossip e pettegolezzi: dai presunti tradimenti, alla rottura definitiva (mai dire mai) con Belen, passando per Beatrice Vendramin, sua presunta nuova fiamma.

Francesca Fagnani è una donna molto sveglia, sappiamo che non si farà ammaliare dal fascino del presentatore e andrà dritta per la sua strada e la sua intervista, chiedendogli sorpattutto quello che tutti vogliamo sapere.

Stefano De Martino sarà il primo ospite di Francesca Fagnani nel suo programma Belve e i fan lo sanno che la conduttrice farà le giuste domande. Loro sperano di ricevere finalmente le risposte a tutte le curiosità sulla relazione con Belen Rodriguez, da come è nata, a come sta volgendo al termine, dopo gli ultimi scoop.

Alessia Marcuzzi, presunto flirt di Stefano, aveva dichiarato di non poter partecipare a Belve perché «mi devo tutelare, io parlerei troppo e racconterei cose personali». I fan hanno subito pensato che si trattasse di qualche segreto su Stefano, ma lei non ha dichiarato null'altro.

Francesca Fagnani riuscirà a sfamare le sue "belve" con notizie e scoop inediti durante l'intervista a Stefano De Martino?

