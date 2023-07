Alessia Marcuzzi mai a Belve, ecco perché non vuole andarci. I fan: «Paura di dire la verità su De Martino?»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi è al centro delle polemiche nelle ultime ore a causa del rumor sempre più insistente che vorrebbe la conduttrice al centro della presunta crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Stefano e Belen non indossano più le fedi del matrimonio e non pubblicano più foto e storie insieme già da qualche settimana. L'inizo della crisi sarebbe da ricercare nei giorni in cui sono stati annunciati i palinsesti della Rai, dove Stefano e Alessia erano seduti l'uno accanto all'altra. Le voci su una presunta liaison tra la bionda conduttrice e il ballerino di Amici si erano fatte avanti la prima volta quando lei conduceva L'Isola dei Famosi, nel 2018, e lui era l'inviato dall'Honduras. Non è stato un caso, quindi, che i fan abbiano subito ricollegarto a lei, le cause della presunta crisi.

Alessia Marcuzzi, dal canto suo continua a godersi l'estate, cercando di lasciarsi queste voci alle spalle e godendosi la sua famiglia, mentre si prepara alla nuova edizione televisiva che le spetta. In una recente intervista, ha dichiarato di essere prontissima per la nuova edizione di Boomerissima che andrà in onda da ottobre, preceduto dalla nuova edizione di Belve, dove la giornalista Francesca Fagnani si prepara ad accogliere i nuovi intervistati, con le sue domande irriverenti. Alessia Marcuzzi ha rivelato che la collega Francesca le ha più volte proposto di essere ospite nel suo programma, ma lei ha sempre rifiutato. Ecco perché.

Alessia Marcuzzi non può andare a Belve

Alessia Marcuzzi, intervistata da Davide Maggio, ha rivelato che non può andare da Belve perché «mi devo salvare da me stessa.

In molti hanno pensato che Francesca Fagnani potrebbe alludere alla presunta liaison con Stefano De Martino e Alessia potrebbe rivelare qualcosa o addirittura confondere ancora di più la situazione, già compromessa. In ogni caso, Alessia Marcuzzi adesso si trova a Formentera insieme al suo ex marito con cui, forse, potrebbe esserci una reale liaison, o meglio, un ritorno di fiamma. Il loro matrimonio è durato oltre 9 anni, ma i due si sono lasciati in buoni rapporti.

