Ilary Blasi, dal mare della Sardegna alle montagne delle Dolomiti: vacanze in solitaria? Il giallo continua

Ilary Blasi continua le sue vacanze estive e, questa volta ha deciso di prendere un po' di fresco, stanca del caldo umido della Sardegna. La conduttrice ha, infatti, trascorso alcuni giorni nell'isola a Porto Cervo, insieme alla sua amica Michelle Hunziker e le due sono state paparazzate insieme mentre ballavano e si scatevavano al Billionaire, uno dei locali più famosi. Oggi, tuttavia, Ilary ha deciso di andare a rinfrescarsi tra le montagne. Ha voluto condividere con i suoi follower alcuni scatti che la ritraggono a Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno, Veneto e, in seguito ha pubblicato un video per mostrare lo spettacolo mozzafiato delle Dolomiti. In sottofondo un chiacchiericcio di turisti presenti che parlavano tra di loro, ma nessuna voce maschile. Dove sarà finito mai Bastian Muller? Sarà stato lui a scattarle le foto?

Quest'estate è stata ricca di avventure e vacanze per Ilary Blasi che, dopo la lunga visita a Rio De Janeiro con Bastian Muller, è volata a Londra con le sorelle, in seguito in Sardegna con Michelle Hunziker e, infine, a Cortina d'Ampezzo.

Dopo la vacanza brasiliana, tuttavia, la presenza del fidanzato Bastian Muller si è ridotta notevolmente, per non dire scomparsa, dai canali social di Ilary Blasi.

