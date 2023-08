Ilary Blasi ritrova il sorriso accanto a Bastian Muller: il selfie che scaccia le voci sulla crisi

di Redazione web

L'assenza di Bastian Muller dal profilo Instagram di Ilary Blasi si era fatta sentire e in molti si erano chiesti che fine avesse fatto il bell'imprenditore tedesco che era riuscito a conquistare il cuore della conduttrice dell'Isola dei Famosi. L'ex Capitana è stata molto impegnata negli ultimi giorni, sempre in giro, prima a Londra con le sorelle, poi in Sardegna con l'amica di sempre Michelle Hunziker e adesso in montagna sulle Dolomiti.

Ma proprio quando la voce su una presunta crisi tra Ilary e Bastian si stava facendo sempre più viva, ecco che compare il selfie scaccia pensieri. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Ilary Blasi ha condiviso degli scatti dolcissimi, in vacanza in montagna, accanto al suo fidanzato, Bastian Muller. I due sono felicissimi nel selfie che ha catturato l'attenzione di tutti i fan. Crisi scongiurata? Quello che è certo è che Ilary Blasi ha un sorriso smagliante quando è vicino al suo Bastian. Con loro anche Ennio Meloni, amico storico della conduttrice e autore tv, che cosa bolle in pentola per Ilary? Nuovi programmi in arrivo? Eppure, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, lei era rimasta in panchina, in attesa di nuovi progetti.

Ilary intanto si gode altro riposo, questa volta in dolce compagnia, quella del suo Bastian Muller.

Martedì 8 Agosto 2023, 16:26

