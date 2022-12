Harry e Meghan vogliono incontrare i reali a palazzo: la resa dei conti dopo la serie Netflix?

di Redazione web

Forse dalla docu-serie di Netflix si aspettavano una reazione diversa, di essere chiamati a palazzo per un chiarimento. Ed invece sono Harry e Meghan che vorrebbero volare a Londra, per incontrare i membri della Royal Family, presumibilimente il Re Carlo ed il primogenito William. I due coniugi, infatti, potrebbero volere un incontro per esprimere rimostranze irrisolte, nella speranza di ottenere delle scuse, se non ufficiali, almeno ufficiose.

Putin e Zelensky fanno pace davanti ad una pizza. Purtroppo solo nel presepe

L'affronto ai reali

Secondo il Sunday Times, Harry e Meg vorrebbero affrontare i reali, che non hanno mai confessato apertamente i problemi nei loro confronti, al punto da spingerli ad allontanarsi. In gioco c'è anche la questione dell'incoronazione di Charles, il prossimo maggio, a cui entrambi dovrebbero partecipare, motivo per cui prima di allora vorrebbero raggiungere una sorta di riconciliazione a Buckingham Palace, anche se continue indiscrezioni rivelano che William non avrebbe alcun desiderio di parlare con suo fratello.

Il Natale in streaming con Christian De Sica: «Farei subito un cinepanettone, ma oggi con quelle battute andrei in galera»

C'è anche il libro

Insomma il gelo in casa Windsor è duro da rompere e la famiglia reale, ora che la serie Netflix è finita, intende mantenere il massimo silenzio sulla vicenda per non alimentare ulteriori rumors. Ma in arrivo c'è anche il libro di memorie di Harry, che potrebbe essere ancora più esplosivo della serie Netflix. La saga continua.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA