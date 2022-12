Pippa Middleton torna al centro dei riflettori e ruba la scena a Kate al concerto di Natale: il look (bordeaux) coordinato

Pippa Middleton torna a rubare la scena. Sembra passata un'eternità da quando il principe William e Kate Middleton convolarono a nozze, un evento mondiale che ancora oggi tutti ricorderanno per il vestito scollato indossato da Pippa Middleton, la sorella minore della principessa del Galles, che ha attirato l'attenzione di tutti i media.

Oggi, Pippa è tornata a splendere in occasione del tradizionale concerto di Natale Together at Christmas, ideato dalla sorella e futura regina consorte, con la presenza di Re Carlo III.

L'outifit di Pippa Middleton

Dopo il matrimonio, Pippa Middleton si è sempre tenuta lontana dai riflettori conducendo una vita molto riservata: è sposata con l'imprenditore James Matthew ed è madre di tre bambini. Pippa ha detto addio alla scollatura profonda sfoggiata più di dieci anni fa, questa volta è tornata in pubblico con un outfit sobrio e coordinato dalla testa ai piedi, proprio come la sorella Kate.

Per entrare ancora più nel vivo delle vacanze natalizie, le sorelle di casa Middleton hanno optato per un look bordeaux. Il cappotto elegantissimo indossato da Pippa per l'occasione è griffato Karen Miller: stretto in vita, a doppio petto e abbinato poi a degli stivali col tacco. Un look simile alla sorella Kate, che invece sfoggiava un cappotto firmato Eponine, un celebre brand londinese, e dei tacchi a spillo.

