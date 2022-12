Putin e Zelensky fanno pace davanti ad una pizza. Purtroppo solo nel presepe

di Redazione web

Sarebbe bello se bastasse una buona pizza ed un bicchier di vino, per mettere pace tra il presidente della Russia, Vladimir Putin ed il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Un auspicio quello di Mauro Espedito, ristoratore di Napoli, che nel suo presepe ha inserito questa bella immagine, in cui i due leader politici, finalmente fanno la pace, mentre mangiano una margherita napoletana ed un bicchiere di vino.

Pizza per la pace

Espedito, ultimo di tre generazioni di pizzaioli ha realizzato il presepe natalizio usando la pasta della pizza. «Ho riprodotto una scena che in molti si augurano di vedere al piu' presto, i due leader seduti ad un tavolino a parlare». E si perché solo con le parole si può scrivere la parole fine sul conflitto in Ucraina.

Il presepe, sistemato all'ingresso della pizzeria O wap in via Foria a Napoli, ha acceso l'interesse degli utenti social divisi in inevitabili giudizi contrastanti. «Prima mio nonno, poi mio padre ed ora io manteniamo viva la tradizione del presepe-pizza. Io ho voluto aggiungere i due personaggi in una scena di vita normale con l'augurio che questo possa essere un Natale di pace".

