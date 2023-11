Guendalina Canessa: «I vostri figli vi prendono per il c**o, hanno già i primi rapporti all’età di 13 anni»

di Redazione web

Guendalina Canessa, showgirl italiana e concorrente della settima edizione del Grande Fratello, ha una figlia di 13 anni, Chloe. Lo sfogo della donna sui social non è passato inosservato. La showgirl ha usato parole molto forti nelle 'storie' Instagram per avvisare i genitori di prestare molta attenzione ai loro figli.

Guendalina Canessa, grida furiose contro i ragazzini che picchiano un piccione: «La vostra generazione mi fa schifo»

Lo sfogo

Guendalina Canessa ha una figlia adolescente, avuta insieme all'ex compagno Daniele Interrante. Lo sfogo è sembrato essere rivolto proprio ai ragazzi giovanissimi e ai genitori. «Cari genitori state molto attenti perché i vostri figli vi prendono per il c**o. Eh già». Poi ha spiegato: «Io ho un sacco di difetti. Io non sono e forse non sarò mai la mamma d’oro, la mamma migliore di questo mondo, ma solo di una cosa io sono felice. Solo una. Che mia figlia mi dice tutto. Perché io glielo permetto. Voi invece vi fate prendere per il c**o perché di nascosto i vostri figli bevono, fumano, hanno già i primi rapporti all’età di 13 anni. Ve lo devo dire io? Dovete stare attenti.

I consigli

Guendalina Canessa ha poi continuato a parlare nelle 'storie' Instagram dando consigli anche sui tradimenti amorosi. «Un’altra cosa amiche, soprattutto mi rivolgo alle donne, ragazze di qualsiasi età. Quando un uomo sta con voi, ma guarda le altre, chatta con le altre, già è un segnale che non va bene. Figuriamoci poi chi tradisce e poi chiede scusa. Certo, però quando te la sc***vi non pensavi a me, giusto?».

La showgirl ha poi continuato: «No, troppo facile chiedere scusa dopo che hai fatto i tuoi porci comodi. Non li dovete perdonare! Piuttosto rimango sola per il resto della mia vita e non faccio neanche più se**o ma io non voglio un uomo così».

Infine ha esortato le donne a non perdonare i tradimenti: «Amatevi, vogliatevi bene, non perdonate. Non dovete perdonare, sono dei falliti! Meglio sole che con chiunque. Avete una figlia? Stic***i. Non tenete un rapporto 'per la famiglia'»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA