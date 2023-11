Manuela Carriero già fidanzata dopo l'abbandono del trono di U&D? Il mistero del ragazzo a cena con lei: ecco chi è

di Anna Malci

Manuela Carriero ha di recente abbandonato il trono di Uomini e Donne, dopo aver rivelato che non riusciva a legare più con i suoi due corteggiatori. «Sono sempre in cerca dell'amore, ma forse non qui», aveva detto a Maria De Filippi. Pochi giorni dopo la messa in onda della puntata, Manuela è tornata sui social per dare la sua versione dei fatti, difendendo la sua scelta perché «non devo vergognarmi delle mie scelte e dei miei sentimenti».

Tuttavia, l'ex tronista è apparsa molto felice nelle storie di Teo Mammucari, insieme ad un uomo con cui aveva degli atteggiamenti molto intimi. Che si tratti di una nuova frequentazione? O di una vera e propria relazione?

Andiamo a scorprie che cosa sta succedendo.

Le storie sospette

Manuela Carriero è stata immortalata nelle storie Instagram di Teo Mammucari, a cena con alcuni autori di "Ballando con le Stelle". La ragazza era in atteggiamenti molto intimi con il ragazzo, tanto da insinuare il dubbio su una loro possibile frequentazione. La pagina di gossip Veryinutilpeople ha riportato questi gossip e la ex tronista ha deicso di rispondere.

«Possibile che si sia già fidanzata? Ha lasciato il trono solo pochi giorni fa», il commento di una fan che ha fatto eco a molti altri.

Il ragazzo misterioso

Si tratta di Samuele Montegrande, l'identità del ragazzo che è seduto accanto a Manuela Carriero, ed è uno degli autori di Ballando con le Stelle di quest'edizione.

L'ex tronista ha voluto chiarire la sua posizione con una storia su Instagram, insieme al giovane: «Io sono qui in compagnia di Samu e stiamo leggendo tantissimi articoli. Lui è il mio migliore amico, a me ci vogliono 18 esterne per fidanzarmi, non potrei mai frlo in così poco tempo. Sono ancora single e in cerca dell'amore».

Si tratta solo di un amico di vecchia data, nulla di serio, eppure, «mai dire mai...»

