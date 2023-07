Giorgia Soleri: «Foto (mezza) nuda anche prima di Damiano, una relazione non cambia il modo in cui gestisco e mostro il mio corpo»

di Redazione web

Giorgia Soleri (27 anni) sta ricominciando una nuova vita da quando la storia d'amore con Damiano David (24 anni) dei Maneskin è finita. I rumor su un possibile tradimento sono stati smentiti subito dopo dalla dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta: «Eravamo una coppia aperta, non ci sono stati tradimenti».

La giovane attivista e influencer sta riprendendo in mano la sua vita ed è partita da una nuova casa a Milano, dove abiterà insieme ai gatti che ha condiviso con l'ex fidanzato. Giorgia ha sempre usato i social, Instagram in particolare, per condividere foto personali sulla sua lunga battaglia contro la vulvodinia e l'endometriosi, malattie di cui soffre da anni: foto artistiche dove mette al centro il suo corpo, spesso senza veli. Proprio questi scatti sono stati spesso presi di mira dagli hater che la accusano di pubblicare contenuti hot solo per attirare l'attenzione, adesso che «l'attenzione cala quando non sei più l'ex dei Maneskin».

Giorgia Soleri ha voluto rispondere a queste insinuazioni con una storia su Instagram. Vediamo cosa ha detto.

Giorgia Soleri, la foto che non piace agli hater: «Da quando sei single fai vedere solo le t***e»

Giorgia Soleri, il primo tatuaggio dopo la rottura con Damiano David: «Vi presento le mie serpi di Falloppio»

Giorgia Soleri contro gli hater

Giorgia Soleri non ne può più degli hater che continuano ad accusarla di cercare di attirare l'attenzione con scatti in cui si mostra senza veli o con il seno molto scoperto. La giovane attivista ha pubblicato una storia su Instagram in cui raccoglie alcuni dei commenti maschilisti e scrive: «Comunque che ridere le persone (guarda caso tutti uomini!) convinti che una relazione abbia il potere di cambiare il modo in cui gestisco e mostro il mio corpo.

Giorgia Soleri ha voluto zittire chiunque avesse qualcosa da ridire sui suoi scatti e sul suo modo di gestire la propria visibilità, ma purtroppo, anche lei sa che una storia su Instagram non basterà per placare gli animi degli hater che vogliono solo attaccarla.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA