Non c'è un giorno che non si parli di loro: Giorgia Soleri e Damiano David si sono ormai detti addio. Sembrava che la decisione fosse stata presa di comune accordo ma a distanza di qualche settimana dall'accaduto potrebbe esserci del risentimento. Dopo il fatidico bacio tra Damiano dei Maneskin e la modella Martina Taglienti, è stata proprio Giorgia Soleri a raccontare sul suo profilo Instagram che la sua storia d'amore con il cantate è sempre stata una relazione aperta. Nelle ultime ore, l'influencer ha risposto ad alcune curiosità dei suoi fan nelle sue Instagram stories. Andiamo a vedere cosa ha raccontato nel dettaglio.

Un fan ha chiesto a Giorgia Soleri: «Come si fa a vivere una relazione aperta? Non si è gelosi?».

Nonostante sembri che Giorgia Soleri abbia voltato pagina, le curiosità dei suoi fan su come sia finita la relazione con Damiano David aumentano di giorno in giorno. «Hai un accordo di paternità con Damiano per i gatti?», ha chiesto un fan. E lei ha risposto: «Questa probabilmente è la domanda più gettonata - ha spiegato Giorgia Soleri -. L'unico accordo è che i gatti sono di entrambi e può venirli a trovare quando vuole (che io ci sia o meno). Sono rimasti con me per una questione di comodità di gestione e di stile di vita».

