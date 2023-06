Giorgia Soleri, la foto che non piace agli hater: «Da quando sei single fai vedere solo le t***e»

di Redazione Web

La rottura tra Giorgia Soleri e Damiano David dei Maneskin è stata chiacchieratissima. Adesso l'influencer sta elaborando a modo suo la fine dell'amore con il cantante romano. Nelle ultime ore, i suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare l'ultima foto pubblicata dalla 27enne sul suo profilo Instagram: uno scatto in cui pubblicizza un prodotto, con seno in bella mostra.

Due sono le foto che Giorgia Soleri ha pubblicato sul suo profilo Instagram e che la ritraggono in mutande e reggiseno con in mano un olio per il corpo.

«Ovviamente con la frutta in bellavista per non cadere nella mercificazione del corpo femminile», ha scritto un hater. «Continui a perdere 1000 follower al giorno». E ancora: «Da quando sei single si vedono solo le te**e».

Ciononostante, i suoi fan l'hanno difesa a spada tratta sottolineando proprio la sua bellezza fisica. Purtroppo però, ancora una volta Giorgia Soleri è stata fortemente criticata dagli hater che l'hanno anche accusata di perdere sempre più follower al giorno.

