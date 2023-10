Giorgia Soleri in cerca di un fidanzato? La confessione social: «Sì, sono single»

di Redazione web

Giorgia Soleri è single. A farlo sapere è la stessa attivista che, dopo la relazione con Damiano David dei Maneskin, pare non abbia ancora ritrovato l'amore. La 27enne che oggi vive a Roma, infatti, ha scelto la Capitale in cui stabilirsi definitivamente. Qui ha preso un appartamento, in cui vive, però, solo con i suoi adorati gatti.

Le proposte, però, non mancano: alla notizia che lei è single, c'è chi si è fatto avanti.





Giorgia Soleri single

Le proposte

In migliaia si sono complimentati con l'attivista per la sua naturale bellezza e alla vista delle foto e della notizia di essere libera, non sono mancate le proposte: «Educato, serio e pulito, mi propongo.

