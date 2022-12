Francesco Totti, sorpresa allo stadio: chi c'era con il figlio Cristian

Totti e Totti jr insieme in Qatar. Il primogenito Cristian sta seguendo le orme del padre, giocando a calcio e perseguendo la sua passione. Per i mondiali, conclusi ieri con la vittoria dell'Argentina, il figlio di Ilary è volato con Francesco per seguire da vicino i mondiali. E, a poche ore dalla finale, Cristina pubblica due stories sul suo profilo Instagram. Due foto che lo ritraggono in compagnia del padre, ma non solo. Il 18enne è accerchiato da campioni.

Marco Materazzi, ex campione del mondo, Luis Figo, campione portoghese (ex giocatore dell'Inter), e Roberto Carlos, ex campione del Brasile (anche lui ex Interista). Tutti sulla stessa lounge vip dello stadio in Qatar, come fosse una sfilata di star e, tra loro, anche papà Francesco, noto ormai come il Pupone.

Il legame

La bufera che ha travolta la famiglia Totti- Ilary, ormai separati e con nuovi amori, sembra non aver portato i figli a schierarsi. Sia Cristian che Chanel, ma anche la piccola Isabel, si mostrano con entrambi i genitori in diversi momenti e non perdono occasione per dimostrare pubblicamente il loro amore con frasi e cuori. Mentre Cristian è in Qatar con papà Totti e la nuova fiamma Noemi, mamma Ilary se la spassa sulla neve col suo Bastian.

Sulla neve

La frequentazione con Bastian Muller prosegue a gonfie vele e i due sembrano più innamorati che mai, come mostrano anche le foto della vacanza insieme a Saint Moritz. I due sono stati pizzicati insieme da Chi mentre si scambiano teneri baci e abbracci, tuttavia a raccontare del viaggio in prima persona ci pensa Ilary che condivide sui social solo foto che ritraggono se stessa cercando di placare la macchina infernale del gossip. La vacanza di Ilary Blasi è all'insegna dell'amore e della famiglia: a tenere d'occhio mamma Ilary e l'imprenditore tedesco ci pensa, infatti, Isabel, la terza figlia avuta con Totti che ha partecipato alla vacanza sulla neve.

