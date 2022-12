Ilary Blasi, parla l'amica: dal nuovo amore Bastian a Totti e Noemi in pubblico. «Ecco come ha reagito»

Che Ilary Blasi, dopo la separazione da Francesco Totti, abbia ritrovato l'amore non è più un segreto. Bastian, l'imprenditore tedesco che vive a Francoforte e ha conquistato la conduttrice. E sembra che la storia prosegui a gonfie vele. Dopo la paparazzata del settimanale Chi durante un weekend romantico a Zurigo in un esclusivo hotel con centro benessere, ora i due hanno trascorso un weekend a Saint Moritz con la terzogenita della conduttrice e l’amica Michelle Hunziker. Proprio l'ex moglie di Trussardi sembra aver fatto da Cupido tra i due, come afferma un’indiscrezione riportata dal Corriere dello Sport.

Una persona vicina alla Blasi ha raccontato al settimanale Di Più che la showgirl romana sarebbe molto presa da Bastian: «Un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore». Bastian sarebbe un romanticone e questo suo lato dolce avrebbe conquistato le attenzioni di Ilary. Sembra che i due trascorreranno insieme anche il Capodanno: «A dispetto del suo aspetto da palestrato mostra di avere un lato tenero, affettuoso. Doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto. Stanno già progettando Capodanno in una località esotica».

Allo scoperto

La stessa fonte ha sostenuto che la decisione della Blasi di vivere la sua storia alla luce del sole sia arrivata dopo aver visto la sovraesposizione mediatica dell’ex marito con la nuova compagna Noemi Bocchi. Dopo le numerose paparazzate e dopo l’intervista non lusinghiera di Totti al Corriere della Sera, la conduttrice Mediaset sarebbe rimasta molto delusa e avrebbe deciso di reagire. «Si aspettava più discrezione, l’atteggiamento l’ha molto colpita al punto da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian».

Totti e Noemi

Nel frattempo, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono ufficialmente andati a vivere insieme. La coppia ha scelto un attico lussuoso nel quartiere residenziale di Vigna Clara, nella zona di Roma Nord. La Bocchi ha pubblicato sul suo profilo Instagram la prima foto della nuova abitazione. Lo scatto mostra l’albero di Natale che la coppia ha allestito in occasione delle feste, oltre all’ampio soggiorno con vetrate a vista e un lungo tavolo in legno..

