Francesco Totti, la foto a sorpresa col figlio Cristian: ecco dove sono

Divertimento e legame profondo. Resta saldo il rapporto tra Francesco Totti e il figlio Cristian, nonostante la bufera che ha travolto tutta la famiglia a seguito della separazione tra lui e Ilary Blasi. E, ora, il figlio maggiorenne sta trascorrendo dei giorni in Qatar con l'ex calciatore, per seguire i mondiali di calcio. Su Instagram, Francesco si mostra a bordo di un quod guidato dal figlio e insieme sfrecciano nel deserto. «Doha 2022!» scrive l'ex marito di Ilary Blasi in post che lo ritrae col figlio, con lo sfondo del tramonto.

Non sono soli però gli uomini di casa Totti. Con loro c'è la nuova fiamma di Francesco, Noemi Bocchi, di cui tanto si discute e che tanto fa discutere per la rapidità dell'amore sbocciato fra i due.

Nuovi amori

E, nel frattempo, anche Ilary sta ritrovando la serenità accanto a Bastian. Entrambi, dunque, si stanno costruendo una nuova vita con i nuovi amori. La separazione ha segnato a suo modo la fine di un'epoca. Entrambi hanno già voltato pagina, aprendo un nuovo capitolo della loro vita. A raccontarne i dettagli è il settimanale "Chi", che sul numero in edicola questa settimana dedica tre storie a quella che viene ribattezzata come «Totteide».

Ilary Blasi in montagna con Bastian

La prima è la romantica vacanza sulla neve di St. Moritz fra Ilary Blasi e il nuovo fidanzato, Bastian Muller, imprenditore tedesco erede di una famiglia di costruttori. Ilary si lascia andare teneramente fra le braccia del ragazzo, e presenta il nuovo amore agli amici, fra loro anche Michelle Hunziker.

Dopo aver pubblicato la foto dell'albero di Natale, Noemi Bocchi va a cena fuori con Francesco Totti e, all'uscita dal ristorante, incalzati dai fotografi, si scambiano baci e carezze, con Noemi Bocchi che prende l'iniziativa e fa sorridere Totti. Il terzo capitolo è l'intervista esclusiva a Mario Caucci, marito separato di Noemi Bocchi. L'uomo non ha apprezzato il modo in cui i figli sono stati esposti a causa della nuova relazione della moglie e se la prende sia con la Bocchi che con Totti, il quale, essendo avvezzo alla popolarità, avrebbe dovuto tutelare maggiormente i minori.

