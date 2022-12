Belen Rodriguez, il tenero abbraccio con Stefano De Martino: ecco il motivo

Baci e abbracci per festeggiare la vittoria dell'Argentina. Belen e Stefano De Martino non si nascondono più, anzi, condividono con i followers la gioia per la squadra che ha vinto i mondiali. La showgirl ha tifato dal primo momento la sua sqaudra del cuore, ma stavolta ad accompagnarla con entusiasmo c'è stato anche il ritrovato marito Stefano. E non solo. Su instagram, la conduttrice de le Iene ha pubblicato una story dei presenti durante la finale di ieri. Cecilia e Ignazio, Jeremias e la compagna Debora e i figli Santiago e la piccola Luna Marì: tutti presenti e in trepidante attesa davanti allo schermo. I genitori, invece, sono volati in Argentina per vedere direttamente lì a finale.

Leggi anche > Totti e i tre regali (di lusso) per Noemi Bocchi: ecco di cosa si tratta

Prima del goal vincente, s'intravede la tensione della famiglia Rodriguez, seduta sul divano o in piedi, che viene accuratamente ripresa dal cellulare di Belen, posizionato proprio di fronte a loro per riprendere la scena.

La vittoria

Ed ecco quando è stato segnato il gola finale, è impazzata l'allegria: urla, sorrisi e soprattutto abbracci. Non è passato inosservato quello tra Belen e Stefano, sempre più restii a mostrarsi in pubblico in tenere effusioni. Infatti, nonostante il ritorno di fiamma sembri essere definitivo stavolta, i due cercano di postare sui social il meno possibile. Ma per la vittoria dell'Argentina era inevitabile: la famiglia Rodriguez in festa, non poteva non mostrarsi così.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA