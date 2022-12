Ilary Blasi, l'amore per Bastian la ringiovanisce: look da teenager e selfie allo specchio

di Redazione web

Il tempo passa ma non per Ilary Blasi. Con un look giovanile e un selfie, la moglie separata di Francesco Totti è sempre più teenager. Sarà merito del nuovo amore Bastian? In una story Instagram, la conduttrice pubblica un selfie in cui indossa un jeans chiaro e un maglione rosa: un outfit casual che la rende ancora più splendente.

Non è più una novità che Ilary stia vivendo un nuovo amore e, oltre agli scoop, ora la showgirl si mostra col suo nuovo fidanzato alla luce del sole. E anche in montagna a St. Moritz, recentemente, la neo coppia non è sfuggita ai clic dei paparazzi.

La felicità

Francesco Totti ormai è definitivamente il passato. La frequentazione con Bastian Muller prosegue a gonfie vele e i due sembrano più innamorati che mai, come mostrano anche le foto della vacanza insieme a Saint Moritz. I due sono stati pizzicati insieme da Chi mentre si scambiano teneri baci e abbracci, tuttavia a raccontare del viaggio in prima persona ci pensa Ilary che condivide sui social solo foto che ritraggono se stessa cercando di placare la macchina infernale del gossip.

In vacanza

La vacanza di Ilary Blasi è all'insegna dell'amore e della famiglia: a tenere d'occhio mamma Ilary e l'imprenditore tedesco ci pensa, infatti, Isabel, la terza figlia avuta con Totti che ha partecipato alla vacanza sulla neve. È passata più di una settimana dal loro arrivo a Saint Moritz, ma Ilary sembra non abbia alcuna intenzione di abbandonare il paradiso innevato della Svizzera: tra cene e gite fuori porta (a bordo del SUV), la conduttrice ha finalmente trovato la pace lontana dai riflettori.

