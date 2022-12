Ilary Blasi, nuovo look per Bastian: ecco quale ha scelto

di Redazione web

Nuovo look, una nuova vita? Ilary Blasi è pronta a ripartire e lo fa già dal taglio di capelli. Dopo la burrascosa separazione da Francesco Totti, i cui dettagli riempiono le pagine di gossip da mesi, per la conduttrice dell'Isola è tempo di ricominciare da zero. E spesso, un nuovo look è sinonimo di cambiamento. È quanto emerge dalla story pubblicata questa mattina dalla conduttrice che si mostra davanti allo specchio mentre la parrucchiera è intenta a modellare il suo taglio. Cosa avrà scelto per la sua chioma bionda? I fan attendono trepidanti.

Leggi anche > Alba Parietti: «Offesa la dignità, mai detto ​di aver perso 7 chili facendo sesso. Quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo»

Soltanto ieri, la conduttrice è apparsa sui social con un look colorato e giovanile. Insomma, la nuova fiamma Bastian, sembra averle dato la carica giusta per ricominciare.

La rinascita

Dopo la mini vacanza a New York, Ilary non ha più postato nulla sulla sua pagina, proprio nei giorni in cui le foto della nuova compagna del suo ex facevano il giro del web con un bell'anello al dito. Pare che il brillante sia stato acquistato da Totti nella stessa gioielleria in cui abbia comprato l'anello di fidanzamento alla Blasi e lo avrebbe fatto tempo prima rispetto alla data in cui ha detto di aver cominciato la sua relazione con la Bocchi. Secondo i calcoli del settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’anello sarebbe stato ordinato prima dello scorso Natale, mentre l’ex calciatore ha detto in un’intervista al Corriere della Sera che la relazione con Noemi è cominciata dopo Capodanno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Dicembre 2022, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA