Ilary Blasi ritorna a condurre l'Isola del Famosi: ecco quando comincerà e chi saranno i concorrenti

L'Isola dei Famosi sta per tornare. Ma soprattutto, tornerà Ilary Blasi in televisione, dopo una pausa per gestire al meglio la sua chiacchierata separazione da Francesco Totti. Dalle indiscrezioni del settimanale Nuovo Tv, la produzione avrebbe iniziato a scegliere già i prossimi naufraghi.

All'inizio, in realtà, la conduttrice avrebbe voluto abbandonare il reality show, ma ha cambiato idea per le insistenze di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Sono partiti i casting per l’Isola dei Famosi 2023, che partirà su Canale 5 ad aprile, subito dopo la fine del Gf Vip.

Ilary Blasi e gli autori sarebbero interessati a Veronica Cozzani, la madre di Belen. Quest’ultima è diventata famosa in Italia nel 2008, proprio grazie all’Isola dei Famosi alla quale successivamente hanno partecipato Cecilia, Jeremias e Gustavo Rodriguez. Qualche tempo fa Veronica, ex insegnante di sostegno di origini italiane, ha rimarcato che non riuscirebbe mai a partecipare ad un reality show. Sarà davvero così?

