Ilary Blasi, “fuga” negli Usa terminata: il selfie allo specchio, ecco cosa rivela sui social

Valigia in progress. Il viaggio a New York per Ilary Blasi sembra terminato. L'ex moglie di Totti ha pubblicato delle stories in cui sta sistemando i vestiti in valigia e si scatta un selfie a cui allega un emoticon di un aereo. Partenza? Ritorno? Di certo il soggiorno nella splendida New York è concluso.

Dopo la lite per i Rolex e le borse, che ha portato Totti e Ilary in tribunale, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha deciso di concedersi una fuga dai problemi, organizzando una vacanza insieme a sua sorella Silvia e alcuni amici.

La nuova vita

Da quando è tornata single, Ilary Blasi è molto attiva sui social. Infatti, condivide spesso momenti della sua quotidianità con i suoi followers. E anche con la fuga a New York per staccare la spina, l'ex moglie di Francesco Totti ha intrattenuto i suoi fan con video esilaranti e foto hot.

Dopo il siparietto per il tacco rotto dei suoi stivali, accolto da risate e ironia, ecco spuntare le foto di uno shooting davvero gelido. Proprio come quelle pubblicate per ultimo sulle sue storie Instagram dove posa tra le vie della Grande Mela.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Novembre 2022, 22:29

