Totti, lo scatto su Instagram con i figli: «Vittoria» e linguacce

di Redazione web

Tutti insieme.. o quasi. Al quadretto storico della coppia (ormai ex) Totti-Blasi manca un pezzo. Ma, i fan sono abituati, seppur ancora increduli, a vedere Francesco e Ilary in momenti diversi. E, ora, Totti richiama all'appello tutti e tre i figli, Cristian, Chanel e Isabel, in uno scatto su Instagram che trasmette serenità. Davanti allo specchio, mani in aria con le dita a "V", come a simboleggiare la vittoria, e linguaccia: una foto che va oltre i rumors e le news che da mesi tartassano gli italiani su quello che ormai è diventato un caso mediatico: la separazione Totti-Ilary.

Leggi anche > Anna Falchi, seno in vista e trasparenze hot sul red carpet della Festa del Cinema FOTO

Nel quadretto però manca la new entry della famiglia: la nuova fidanzata dell'ex capitano giallorosso, Noemi Bocchi. Per molti, la causa della rottura fra lui e Blasi. Ma le presentazioni ai figli sono già arrivate: è noto ormai che, durante la festa di compleanno di Totti, Noemi fosse presente e abbia conosciuti i figli. Che rapporto ci sarà fra loro?

Totti in love

Ma ormai per Francesco c'è una nuova vita. Dopo aver affidato la causa di divorzio con Ilary Blasi al suo avvocato, sta cercando di voltare pagina, tenendosi alla larga dalle beghe legali. Ha lasciato la villa dell'Eur all'ex moglie e ai suoi figli e si è trasferito nel complesso "Gli stellari", nel quartiere Vigna Clara, insieme a Noemi Bocchi. Non un classico immobile romano, ma un grande complesso con piscina e campi da tennis. La nuova coppia ora sembra felice e le persone vicine a loro non escludono che presto possano provare ad avere anche un figlio.

I viaggi insieme

E oltre a convivere, Totti e Noemi hanno cominciato anche a viaggiare all'estero ufficialmente. Erano già partiti in passato di nascosto, ma adesso che sono usciti allo scoperto si sono fatti vedere a Montecarlo. Una meta che il Pupone visitava spesso con Ilary e che non ha intenzione di abbandonare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Ottobre 2022, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA