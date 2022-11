Francesco Totti star negli Emirati, selfie e autografi (senza Noemi Bocchi) anche al Gp di Abu Dhabi FOTO

Francesco Totti è una superstar anche a migliaia di chilometri da casa. L'ex capitano della Roma, dopo aver partecipato ai Golden Globe di Dubai, ai quali è stato accolto come una leggenda, è stato ad Abu Dhabi domenica per l'ultimo gran premio di Formula 1 della stagione. In entrambe le occasioni, ha concesso foto e autografi a chi l'ha riconosciuto. E le foto sono state prontamente condivise sui social. «Un sogno che diventa realtà», ha scritto un fan.

Totti ad Abu Dhabi, ma Noemi non si vede

Dopo essere apparso nelle stories del suo ex compagno di squadra e amico Miralem Pjanic, Totti è stato ad Abu Dhabi per il Gran Premio di Formula 1. In entrambi i casi però, nessuna traccia di Noemi Bocchi, che pure era stata con lui al gala di Dubai. La nuova compagna del Pupone aveva sfilato elegantissima, conquistando la critica. La compagna dell'ex calciatore potrebbe essere tornata a Roma o più semplicemente potrebbe aver scelto il profilo basso. Nessun giallo dunque, i due sono innamoratissimi e continuano a progettare il futuro insieme.

