Totti e i tre regali (di lusso) per Noemi Bocchi: ecco di cosa si tratta

Tra Francesco Totti e Noemi Bocchi l'amore procede a gonfie vele, i due non hanno più bisogno di nascondersi. Mentre la coppia vive felice nella nuova casa a Roma Nord, Ilary Blasi ha ritrovato l'amore tra le braccia dal suo nuovo compagno Bastian.

Tutti vissero felici e contenti, soprattutto Noemi che secondo alcune indiscrezioni, viene viziata dal suo nuovo fidanzato che non si limita con i regali piuttosto generosi.

I regali per Noemi Bocchi

Secondo le voci di gossip, che non hanno intenzione di mollare la presa, sono tre i regali che fino ad oggi il campione giallorosso avrebbe donato alla sua nuova fiamma. Primo fra tutti, ma già si conosceva da tempo, il tanto discusso anelli di cinque carati dal valore di 300mila euro e si dice che il gioiello porti incisi i due nomi, Noemi e Francesco, e che l'ex Capitano lo abbia acquistato in una delle prestigiose gioiellerie di Roma.

A svelare il secondo regalo ci ha pensato il settimanale Chi, che ha pizzicato Noemi Bocchi mentre parcheggiava la sua nuova automobile. Ma il dettaglio non è passato inosservato ai più attenti, che hanno notato che non è una macchina qualsiasi ma proprio il modello ID.5 (il nuovo della gamma) che Totti sta pubblicizzando da qualche mese in qualità di ambassador di Volkswagen.

L'ultimo regalo, invece, è il più recente e a riportarlo è il settimanale Nuovo: la compagna del Pupone è stata fotografata dai paparazzi mentre usciva da una clinica veterinaria, mentre tiene in braccio un tenero cucciolo di bulldog francese, di nome Simba.

