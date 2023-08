Francesca Tocca e Valentin Dumitru, di nuovo del tenero? Crescono i sospetti sulla crisi con Raimondo Todaro

di Redazione Web

Francesca Tocca in crisi con Raimondo Todaro per "colpa" di Valentin Dumitru? Questo è il sospetto nato nelle ultime ore dopo la presunta crisi tra i due ballerini. L'artista conosciuta dopo il programma di Amici di Maria De Filippi si era riconciliata da pochi mesi con l'ex compagno, ex ballerino di Ballando con le stelle, ma sembra che le cose non siano andate come sperato.

Il sospetto

I sempre meno post insieme e qualche frecciatina stanno facendo sempre più pensare a una crisi tra la Tocca e Todaro, e nelle ultime ore è nato anche il sospetto che lei sia andata oltre. Alcuni followers hanno notato che Francesca e Valentin Dumitru, ex allievo di Amici, abbiano messo la stessa canzone nelle Stories a poche ore di distanza l'uno dall'altro.

I precedenti

Potrebbe sembrare una semplice coincidenza, ma è noto che tra i due in passato ci sia stato del tenero.

