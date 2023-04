Federico Fashion Style, fan preoccupati per il suo peso. Lui risponde così: «Alla faccia di chi dice non mangio»

di Redazione web

Federico Fashion Style nei mesi scorsi è stato più volte al centro del gossip: prima per il suo coming out, poi per la separazione difficile dalla compagna Letizia e, infine, per l'affidamento della sua bambina Sophie Maelle. Proprio per tutto questo turbinio di emozioni che l'hanno travolto, il parrucchiere delle star ha detto di avere perso molti chili e i fan, preoccupati, glielo fanno notare spesso anche sui social. Federico, però, ci tiene sempre a tranquillizzare tutti dicendo che sta benissimo, così ha fatto anche in una delle ultime storie che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Federico Fashion Style, ladri a casa della mamma a Pasquetta. Ma lui ha un dubbio: «Questo furto mi puzza»

Federico Fashion Style dai carabinieri il giorno di Pasqua: «Sono stufo, mi sto ammalando per questa situazione»

Federico Fashion Style, nuovo attacco alla ex Letizia Porcu: «Facile guadagnare senza fare nulla, la ruota gira»

La storia Instagram di Federico Fashion Style

Nelle sue ultime storie Instagram, Federico Fashion Style ha spiegato ai suoi follower di essere stato impegnato tutto il giorno con il lavoro e di aver raggiunto Milano solo in serata. Il parrucchiere, con un selfie, ha spiegato di essere molto stanco ma anche affamato e proprio per questo, nonostante la mezzanotte fosse già passata da un pezzo, ha deciso di prepararsi un piatto di tagliatelle con il pomodoro. Federico ha, poi, postato la foto con il piatto vuoto e ha scritto: «Era pazzesca! Alla faccia di chi dice che non mangio!».

Federico Fashion Style e gli impegni lavorativi

Federico Fashion Style viaggia molto con il suo lavoro: il parrucchiere, infatti, possiede saloni di bellezza in moltissime città italiane e, infatti, non è molto apprezzato solo dai vip, ma anche, dalle clienti più comuni che ogni giorno riempiono i suoi negozi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Aprile 2023, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA