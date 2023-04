Federico Fashion Style, ladri a casa della mamma a Pasquetta. Ma lui ha un dubbio: «Questo furto mi puzza»

Una Pasquetta da incubo per il parrucchiere dei Vip, Federico Fashion Style. L'hairstylist sui social si sfoga dopo che una banda di ladri ha fatto irruzione nella casa della sua infanzia, dove vive ancora la madre. Nell'abitazione di Anzio l'amara scoperta è avvenuta proprio nella giornata di ieri, lunedì 10 aprile, ma presumibilmente i delinquenti hanno fatto razzia nel giorno di Pasqua.

Federico Fashion Style dai carabinieri il giorno di Pasqua: «Sono stufo, mi sto ammalando per questa situazione»

Federico Fashion Style, nuovo attacco alla ex Letizia Porcu: «Facile guadagnare senza fare nulla, la ruota gira»

Dopo una Pasqua in caserma - a causa della denuncia sporta ai danni dell'ex moglie Letizia Porcu - il parrucchiere dei Vip torna a sfogarsi su Instagram, ormai sconsolato per tutte le volte che si è recato nell'ultimo periodo dai carabinieri. Nella prima storia social racconta: «Eccomi qui, triste, ma eccomi. Siamo tutti sotto lo stesso cielo... mi chiama mia mamma piangendo e dicendomi che a casa sua sono entrati i ladri». Con queste parole Federico Fashion Style, all'anagrafe Federico Lauri, ha raccontato il furto subito dalla sua famiglia.

Lo sfogo social

Ma non finisce qui. Nelle storie successive, infatti, mostra le stanze messe a soqquadro dai ladri e si sfoga con i suoi follower. Armadi svuotati, cassetti aperti, materassi sposati, ma soprattutto vestiti ovunque. Qualcosa non convince l'hairstylist. «Non vi sembra strano che non abbiano preso le borse? - Chiede ai suoi fan -. Non è strano che un ladro non si prenda una Vuitton? Loro cercavano i documenti e soldi dell'azienda, li hanno trovati e li hanno presi. Hanno svuotato tutte le parti contenenti i documenti dell'azienda, hanno preso tutto, ma la cosa strana è che tablet e computer no».

La refurtiva

Hanno portato via un Rolex e poco altro di valore, ma in particolare tutti i documenti che erano di Lauri e della sua azienda: Federico ha saloni di parrucchieri ad Anzio, Firenze, Milano, Napoli e Roma. Federico Fashion Style è diventato famoso al grande pubblico con il programma su Real Time "Il salone delle meraviglie" nel quale mostrava i cambi look delle clienti. E da lì una carriera in ascesa con molti Vip che scelgono i suoi saloni, fino all'approdo in televisione con la partecipazione a Ballando con le stelle e a La Pupa e il Secchione Show, programmi che lo hanno consacrato a vero e proprio volto noto della Tv italiana.

Il dubbio: «Questi ladri mi puzzano»

Federico Fashion Style poi, mostrando i carabinieri dentro casa della madre, fa un riassunto del furto: hanno portato via «i soldi, i documenti, tante stron*ate tra cui il Bimby, il Rolex, ma non le borse, non l'oro! Mi puzzano questi ladri... ricordatevi che Dio è grande e ciò che oggi fate a me domani vi si ritorcerà contro, ma con gli interessi».

