Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, ritorno di fiamma? Avvistati insieme in Toscana

di Redazione web

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico hanno fatto coppia fissa per ben cinque anni. Poi, nel maggio scorso, come un fulmine a ciel sereno, dato che, i due sono sempre apparsi felici e sereni, il conduttore ha comunicato la fine della loro lunga storia. Nelle ultime ore, però, sul web non si fa altro che parlare di un ritorno di fiamma, visto che, i due sarebbero stati avvistati insieme in Toscana. Al momento, nè Ezio Greggio, nè Romina si sono espressi in merito.

Ezio Greggio, la foto con il figlio Gabriele sorprende i fan: «Siete due gocce d'acqua»

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si sono lasciati, il conduttore: «Abbiamo progetti diversi, resta una grande amicizia»

Ezio Greggio al matrimonio del figlio senza la compagna Romina, mistero sull'assenza e sugli auguri (mancati) agli sposi

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico di nuovo insieme?

Rispondere a questa domanda non è affatto semplice, anche perché, a parte qualche ospitata in televisione e qualche paparazzata, Ezio Greggio e Romina Pierdomenico hanno sempre mantenuto alta la privacy nella loro storia. Proprio per questo motivo, quando si sono lasciati, i loro fan sono rimasti di stucco.

Stando a quanto riporta la pagina web, Very Inutil People, i due sarebbero stati avvistati in Toscana insieme. Sui social, quindi, si è tornato a parlare dei due come coppia, anche se, non c'è (per il momento) alcuna conferma. È possibile che Ezio e Romina siano stati visti insieme ma il conduttore e la speaker, quando hanno messo fine alla loro storia, avevano deciso di mantenere un rapporto di amicizia.

Il messaggio di Ezio Greggio

Quando Ezio Greggio annunciò la fine della storia con Romina Pierdomenico, sui social scrisse: «La bella storia con Romina è finita alcune settimane fa. Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita, la storia è diventata una grande amicizia. Tanto che è venuta giorni fa anche al mio Monte Carlo Film Festival e il nostro continua ad essere un rapporto aperto e sereno. Sono stati cinque anni indimenticabili. W Romina».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Luglio 2023, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA