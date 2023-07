Samuele Bersani contro i trapper che usano autotune: frecciatina a Sfera Ebbasta?

di Redazione Web

Nel pieno dell'estate di Salmo vs Luchè ma anche J-Ax contro Paolo Meneguzzi abbiamo due nuovi protagonisti: Samuele Bersani e probabilmente, Sfera Ebbasta. Il motivo? A quanto pare, Samuele Bersani ha pubblicato sui suoi profili social, sia di Instagram che Facebook, una frase con tono polemico: «Mi hanno girato un video dove uno di questi semidei contemporanei della rima "cantata" si stacca l'autotune per qualche secondo sul palco - ha scritto Bersani -. Ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera». Sono queste le parole con cui il cantante si è esposto sui suoi profili social. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Emanuele Bersani ha rivolto le sue critiche al diretto interessato senza rivelare nome e cognome. Tuttavia, i fan hanno presto iniziato con le indagini social e la maggior parte ha riportato il nome di Sfera Ebbasta, dato che da tempo sta girando su Tiktok un video di quest'ultimo in cui lo si vede proprio alle prese con un autotune mal funzionante.

Sono loro i due protagonisti del dissing del mese di agosto?

Non ci resta che aspettare per avere maggiorni aggiornamenti in merito alla polemica.

