Sfera Ebbasta non saluta i fan dopo il concerto, Laura Chiatti lo stronca: «Stanchezza da auto-tune?»

Laura Chiatti contro Sfera Ebbasta. Il mancato saluto ai fan non è piaciuto all'attrice che si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social contro il cantante. «Che peccato vedere un artista con molta molta molta molta molta strada ancora da fare, e con molta molta molta molta molta gratitudine da dover invece già dimostrare, rifiutarsi per stanchezza evidentemente da auto-tune di uscire dal proprio camerino per salutare i propri fan».

L'indignazione

La Chiatti non ha nascosto la sua delusione dopo aver preso parte al concerto ieri sera, mercoledì 26 luglio, all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma. La storia di Laura è stata ricondivisa anche dal marito, Marco Bocci. Pare che la coppia, o più probabilmente i loro figlio, sperassero in un saluto dal loro idolo, ma questo non c'è stato scatenando l'indignazione.

Concerto movimentato

Il concerto è stato comunque molto movimentato, visto che molti degli spettatori presenti infatti, alla fine dell'esibizione concerto hanno iniziato a scavalcare le recinzioni, ignorando gli steward che provavano invece a indirizzare il pubblico verso i cancelli.

