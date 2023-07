Paolo Meneguzzi, la risposta alla canzone di J-Ax scatena il web: «Sei il segretario di Fedez?»

di Redazione Web

Terzo round. Sono giorni di botta e risposta tra J-Ax e Paolo Meneguzzi che tramite il loro profilo Instagram se le cantano e suonano di santa ragione, attirando sempre di più l'attenzione. Dopo le parole del cantante che giudicava triste "gente tutta tatuata che va su un palco a cantare la "disco paradise”, ed il riferimento era ai due cantanti del tormentone estivo cioè Fedez e J-Ax. «Appuntamento telefonico ore 18.00 oggi» scrive Paolo Menguzzi che, puntuale come un orologio svizzero, pubblica un video.

L'ennesimo video di risposta contro J-Ax in cui finge di chiamare: «Pronto? pronto J-Ax? Ah sei il segretario di Fedez? Senti me lo passi? Dai fammi parlare con chi è serio..» continua a ripetere Paolo ridendo. Una risposta netta al rapper con cui da giorni è in contrasto e comunica a suon di post. Poco prima di pubblicare il video, inoltre, Meneguzzi scrive nelle sue stories: «Visto che per me il pop è una cosa seria, non mi svenderò per avere un passaggio in radio..» riferendosi al brano che J-Ax ha scritto e pubblicato 3 ore fa per screditare il collega.

Belen Rodriguez, la frecciata a Stefano De Martino toglie tutti i dubbi: «Io lo sapevo già #ilsestosensodelledonne»

Isola dei Famosi, ex naufrago torna single: «L'ex è innamorata di una donna». Ecco chi è

Caos

Valanga di commenti sotto il post di Meneguzzi contro il cantante che, a detta di tanti, non avrebbe risposto a tono a J-Ax. «Questa risposta “è una ca***a pazzesca"», «Jax a 50 anni dissa come un ragazzino di 13.

La hit

ll cantante degli Articolo 31, ha inciso addirittura un brano per raccontare della polemica a distanza social tra i due. Si chiama "invidia del peneguzzi", il brano già su youtube, che gioca con il cognome del cantante, sostituendo la M con la P, tentando la strada del sarcasmo a suon di rap. Il pezzo è un attacco velenoso per rime al cantante: "togliti il mio nome dalla tua ca..o di bocca e stai tranquillo che io ti lascio stare" canta in una strofa J-Ax, che invita Meneguzzi a rispondere con una canzone.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA