Samuele Bersani: «Lucio Dalla? Mi ha insegnato a superare ogni ostacolo»

«Fu mia madre a spingermi. Lucio era in tour, a San Benedetto del Tronto. Mi ricevette, gli feci ascoltare “Il mostro”. Alla fine mi fece la stessa domanda del mio babbo quando portavo a casa i temi fatti a scuola: “L’hai copiato o l’hai fatto te?”. L’ho scritta io, dissi. “Bene, allora rimani qua”. Quella stessa sera ero sul suo palco». Dieci anni senza Lucio anche per Samuele Bersani che, da perfetto sconosciuto, quel giorno gli si parò davanti.

Aprì molti suoi concerti?

«Lucio era generoso. Non facevo il supporter. Mi presentava subito dopo “Caruso”, il pathos ancora fortissimo, l’attenzione del pubblico altissima: sapeva che si sarebbe riversata su di me».

L’ultimo incontro?

«A Sanremo nel 2012, al festival: io in gara, lui dirigeva l’orchestra per un altro brano. Una sera, mentre canto, lo intravedo, a metà sala, in piedi, appoggiato a una parete: mi fa ok col pollice alzato. La sua ultima immagine».

Che cosa le manca di più?

«Il confronto, su tutto. Le telefonate che arrivavano a qualsiasi ora. Non amava i messaggi, doveva parlare con l’interlocutore, da grande affabulatore qual era».

Il suo più grande insegnamento.

«Quando hai vent’anni sei come carta assorbente e se hai il lusso di avere lui produttore per i tuoi primi tre album... Ma non amava il ruolo del maestro, della guida. Mi ha insegnato a superare ostacoli che credevo insormontabili e quando vedeva che ero lì per gettare la spugna, beh, erano litigate epocali».

Il più grande merito di Dalla artista.

«La totale libertà creativa. La consonanza che sembrava impossibile, per motivi di metrica, tra certe parole e l’armonia, il perfetto equilibrio tra il significato e le emozioni. Lucio nelle canzoni toccava nervi in cui ci si riconosceva».

Per questo era molto amato.

«Portava anche buonumore. Le persone erano felici di incontrarlo e lui non si sottraeva all’affetto. Una volta però mi chiese: “Non sarà mica perché mi vedono come una specie di clown?”».

Cosa vi divideva e cosa vi univa?

«Più che le diverse generazioni, la formazione. Lucio, nato durante la guerra, cresciuto senza padre con mamma Iole, bambino prodigio. Io figlio degli anni 70. Ci accomunava il gusto del raccontare. Fosse vivo, staremmo ancora qui a giocare con le parole».

