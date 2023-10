Elisabetta Canalis, Skyler le mostra il costume di Halloween: «Sei vestita da frullato?»

di Redazione web

Elisabetta Canalis è da poco atterrata a Los Angeles, Stati Uniti, dove vive insieme alla sua bambina Skyler Eva che, in questi giorni, è rimasta con papà Brian Perri. L'ex velina era in Italia dove doveva portare a termine alcuni impegni di lavoro, tra shooting fotografici, eventi e registrazioni di vario genere. Comunque sia, Elisabetta è tornata a casa e ha chiesto alla figlia che cosa avesse deciso di indossare per Halloween.

Il costume di Halloween di Skyler Eva

Negli Stati Uniti, Halloween è una cosa seria: gli addobbi all'esterno delle case parlano chiaro, non si bada a spese quando si tratta di questo giorno così pauroso e unico dell'anno. Questo, vale anche per la bambina di Elisabetta Canalis, Skyler Eva che non vede davvero l'ora che arrivi martedì 31 ottobre per andare a fare "dolcetto o scherzetto" insieme ai suoi amichetti. Quindi, la piccola si sta già preparando e, proprio nelle scorse ore, ha mostrato alla mamma il suo bizzarro costume. Skyler indossa una specie di vestito viola che rappresenta il personaggio di qualche cartone animato. Elisabetta, però, non riesce a capire chi sia e, infatti, chiede alla figlia (che intanto balla in camera e davanti allo specchio): «Che costume hai ordinato per Halloween? Fai vedere... Ma sei vestita da frullato?».

Elisabetta Canalis ha raccontato al podcast Mamma Dilettante, di essere una mamma molto premurosa ma, allo stesso tempo, che ama divertirsi insieme alla sua bambina e, per questo motivo, le piace che sperimenti nuovi sport o che si diverta (sempre sotto il suo controllo) insieme ai suoi amichetti di scuola.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 14:46

