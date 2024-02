Elena Barolo, l'operazione come Kate Middleton: «Una palla grande come un bimbo, 40 punti sull'addome»

di Dajana Mrruku

Sono stati giorni di apprensione per Elena Barolo. L'ex velina bionda ha raccontato di essersi sottoposta ad un'operazione chirurgica all'addome che le ha lasciato 40 punti di sutura e un lento ricovero. È lei stessa a raccontare il lungo viaggio, iniziato il 26 gennaio che l'ha portata in ospedale a Milano, al San Raffaele: «Eccomi qui a raccontarvi la mia storia, niente di grave perché c'è sempre chi sta peggio, ma il 26 gennaio mi hanno ricoverato in ospedale».

Elena ha affrontato il tutto con filosofia e molta serenità, nonostante si fosse trattato di un'operazione alquanto delicata.

Il racconto dell'operazione

«Si è trattato di un intervento programmato all'addome, un po' come Kate Middleton», ha voluto sdrammatizzare Elena Barolo mentre raccontava ai suoi fan sulle storie Instagram l'operazione all'addome a causa di alcuni miomi uterini.

L'ex velina ha raccontato i momenti prima dell'operazione con le infermiere e i dottori e poi, il risveglio: «Mi sono risvegliata in camera da letto con otto miomi uterini in meno, che mi avevano formato una palla grande come un bimbo di cinque mesi nell'addome e un taglio di circa dieci centimetri in più. Morale della favola, prendetela con filosofia perché c'è sempre chi sta peggio. Carpe diem, domani si vedrà. Anche con quaranta punti in più e la pancera sono cool».

Proprio come Kate Middleton, Elena Barolo si prepara ad un lungo ricovero.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Febbraio 2024, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA