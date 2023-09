Daniele Dal Moro ferito, incidente choc con la moto d'acqua al lago: la corsa in ospedale

di Redazione web

Daniele Dal Moro ha subito un trauma facciale. L'ex gieffino, fidanzato con Oriana Marzoli, è rimasto coinvolto in un incidente con una moto d'acqua. Lo stesso imprenditore, originario del veneto, ha spiegato tramite i social, ai suoi fan, quanto è accaduto, mentre era al lago.

Poi la corsa in ospedale a Peschiera del Garda. Vediamo insieme cos'è successo.

L'incidente

Nelle ultime ore, Daniele Dal Moro ha pubblicato le foto delle ferite all'occhio. Si tratta dei danni subiti dopo un incidente che gli ha causato un trauma. Il 33enne ha postato il referto medico della caduta accidentale con la moto.

Il referto medico

«Trauma facciale con la moto d’acqua, nega perdita di coscienza. Vigile, orientato, fasia corretta, non deficit neurologici in atto. Ferita della palpebra superiore. Si confeziona sutura intradermica con ethilon 4/0 VAT in ordine», si leggeva nel referto medico.

