Oriana Marzoli e Luca Onestini, ci risiamo: «Di nuovo al Gf, stavolta in Spagna». Quell'indizio notato dai fan

L'estate di Oriana Marzoli sta volando, tra gossip e impegni di lavoro. A tenerla impegnata è stato soprattutto il tira e molla con Daniele Dal Moro che sembrerebbe essere arrivato definitivamente al capolinea, a causa di un'ultima lite a Ibiza e alla scelta della modella di tornare definitivamente in Spagna per dare inizio ad alcuni progetti con le reti televisive spagnole e non solo. Il suo fedele compagno e amico di avventure, Luca Onestini l'ha seguita a Madrid. Che i due stiano per intraprendere una nuova avventura insieme? Alcuni rumor li vorrebbbero all'interno di un noto reality, molto familiare ai due. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Oriana e Luca insieme in tv?

Oriana Marzoli e Luca Onestini starebbero valutando l'idea di partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello spagnolo, il Gran Hermano, ma queste sono solo voci.

Tuttavia, Luca Onestini si sarebbe trasferito temporaneamente in Spagna, a Madrid e nell'ultima storia postata sui suoi canali social scrive: «Never stop bebè», usando lo stesso nomignolo di Oriana.

Staremo a vedere nei prossimi giorni, mentre i fan fremono all'idea di rivederli di nuovo insieme.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Agosto 2023, 15:42

