Ivana Mrazova rompe il silenzio: «Sono single». Poi la frecciatina a Edoardo e Antonella Fiordelisi

di Redazione Web

Ivana Mrazova ha espresso la sua opinione in merito a quella che sarà la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nelle scorse settimane si è parlato di cambiamenti per il reality dal momento in cui Pier Silvio Berlusconi ha ritenuto che l'edizione precedente fosse troppo «trash». Per questo motivo, i vertici Mediaset hanno imposto due regole essenziali: saranno esclusi gli influencer e chi realizza contenuti per OnlyFans.

Ivana Marzova, ex gieffina, non solo si è espressa su questo argomento ma ha raccontato anche qual è il suo parere in merito alle coppie che nella settima edizione del reality si sono formate. Ma procediamo con ordine.

Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova e l’operazione improvvisa: «Intervento inevitabile»

Luca Onestini e Ivana Mrzova sempre più vicini, i due scatenati in discoteca

Le parole di Ivana Mrazova

«Ti dico che cambiare il cast sono un po' perplessa - ha raccontato Ivana Mrazova in un'intervista al programma Non succederà più in onda su Radio Radio -.

Le coppie al Gfvip

Sulle coppie, Ivana Mrazova si è espressa senza avere peli sulla lingua. «Sulle coppie che si sono formate, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi mi sono piaciuti sempre - ha sottolineato Ivana Mrazova -. Non mi sorprende che Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si siano lasciati perché quando io ero lì litigavano tanto. C'erano spesso problemi di coppia e tutti abbiamo detto loro di aspettare e vedere come sarebbe andata fuori. Evidentemente non è andata bene. Saranno caratteri completamente diversi, non so. I tira e molla di Oriana e Daniele non mi sorprendono».

Poi, l'influencer ha concluso: «Con Nicole Murgia sono in buoni rapporti e non abbiamo nessun tipo di problema. Io sono single e serena».

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA