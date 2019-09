Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova e l’operazione improvvisa: «Intervento inevitabile»

Giovedì 5 Settembre 2019, 19:26

è volata nella Repubblica Ceca per sottoporsi a un intervento. La modella, ex partecipante al, dove ha conosciuto l'attuale fidanzato Luca Onestini, ha annunciato la cosa su Instagram allarmando i fan per poi tornare sui social a tranquillizzare i suoi follower.Ivana ha fatto sapere che non è nulla di grave, ma i fan si sono comunque preoccupati per le sue situazioni di salute chiedendo delucidazioni. Per smorzare i toni su Instagram Ivana ha postato uno suo scatto sorridente, seguito dalla didascalia: “Cheese”.La Mrzova ha comunque dato alcune spiegazioni: “Questo venerdì devo fare un’operazione, un intervento, ma niente di pericoloso per fortuna. Solo che mi sono arrivati gli esami e non sono andati bene, quindi è un’operazione inevitabile. Ma non vi dovete preoccupare assolutamente, è una cosa abbastanza semplice ma necessaria”.